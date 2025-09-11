STF decide condenar Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado

A ministra Cármen Lúcia, do STF, votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e consolidou o placar contra ele no colegiado.

Ela lembrou que foi o próprio Bolsonaro quem sancionou a lei que define os crimes pelos quais ele está sendo julgado: “Foram eles que assinaram esse projeto de lei. Não só é legítimo, como agora não podem dizer que não sabiam o que estavam fazendo.”

Com o voto da Ministra Cármen Lúcia, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal acaba de formar maioria pra condenar Jair Bolsonaro por organização criminosa para atentar contra a nossa democracia.

Falta ministro do STF Zanin

Resta votar o ministro Cristiano Zanin. Caso ele vote a favor e forme-se um placar de 4 a 1 pela condenação, Bolsonaro não poderá recorrer ao Plenário do Supremo.

