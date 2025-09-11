CM de Americana realiza audiência das metas fiscais do 2º quadrimestre

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Americana irá realizar no dia 29 de setembro uma audiência pública para prestação de contas do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2025, atendendo à exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A audiência tem início às 9h no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

Durante a audiência, os técnicos da prefeitura de Americana apresentarão dados referentes à receita e despesa do município no período de maio a agosto de 2025, bem como os resultados das autarquias, indicadores de comprometimento do orçamento com folha de pagamento e ainda os investimentos em educação e saúde obrigatórios por lei.

Saiba como participar

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para [email protected]; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: http://www.camara-americana.sp.gov.br/FaleConosco/AudienciaPublicaMetasFiscais.

