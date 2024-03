Nas primeiras semanas de aula de 2024, os alunos das EMEBs (Escolas Municipais de Educação Básica) Professora Almerinda Delegá Delben e Professora Mercedes Ladeira Brazilino (antiga Creche Beija-flor), ambas do Parque Klavin, já passaram por aferição de suas medidas antropométricas, realizadas pelas estagiárias de Nutrição Giovana Carvalho Ramalho, Giovana Reato dos Santos e Julia Miotto Ponce, estudantes da UFLA (Universidade Federal de Lavras) e da FAM (Faculdade de Americana).

As estagiárias foram supervisionadas pelas nutricionistas responsáveis pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura de Nova Odessa, Juliana Pissaia Savitsky e Reginalda Costa. Trabalho semelhantes vem sendo realizado há alguns anos na Rede Municipal de Nova Odessa, sempre visando garantir o bem-estar e a saúde dos estudantes.

A antropometria é utilizada para a avaliação nutricional dos escolares, para que assim seja possível identificar as crianças que precisam de uma maior atenção nutricional, como o caso de crianças com baixo peso ou sobrepeso e hipertensão.

Para que fosse possível fazer essa avaliação, após autorização dos pais e responsáveis, foram realizadas aferições de peso, altura, circunferência da cintura, dobras cutâneas e de pressão arterial, para posteriormente realizar a classificação do estado nutricional das crianças. Os resultados já estão sendo compilados, e as informações da situação de cada aluno será repassada aos pais.

“A ação permite que seja realizado um retorno para os responsáveis dos alunos que estão fora do desvio padrão de saúde de cada idade, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde). Com isto, criamos um alerta que preconiza um retorno para a adequação, estimulando estratégias de melhorias e do estado de saúde da criança, influenciando diretamente sobre qualidade de vida, melhor desenvolvimento educacional e bem-estar físico e mental”, justificou a professora Juliana.

A MERENDA ESCOLAR

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa possui 25 unidades, entre creches, pré-escolas e escolas de Ensino Fundamental 1, e conta com 55 diretores e especialistas, 400 professores, 200 integrantes nas equipes de apoio, atendendo cerca de 5,2 mil alunos.

Todos recebem diariamente todas as refeições previstas no PNAE. O Município atende ainda, com merenda escolar, as ONGs Apae, Casa Abrigo Casulo e SOS (Serviço de Orientação e Solidariedade) a “guardinha” da cidade.

A equipe é composta por cerca de 190 profissionais, incluindo os 14 colaboradores municipais que atuam na central, localizada na Avenida Dr Eddy de Freitas Crissiúma, no antigo CTPV. Diariamente, são servidas cerca de 13.600 refeições, incluindo 3.800 desjejuns, 3.800 almoços, 3.800 jantares e 2.200 lanches para os alunos de período integral.