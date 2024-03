Crianças da EMEI Paturi fazem busca por possíveis criadouros da dengue

As atividades pedagógicas da Semana da Conscientização da Dengue, iniciadas na segunda-feira (12), prosseguem nas escolas da rede municipal de Educação de Americana até a próxima sexta (15). Nesta terça-feira (12), crianças matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Paturi, no bairro Vila Mariana, investigaram o jardim da unidade em busca por possíveis locais com água parada, depois das chuvas.

As crianças observaram os pneus dos balanços e brinquedos do parque, bem como os baldes de areia e o suporte do cesto de basquete. E foi justamente neste brinquedo que as crianças colocaram areia para evitar o acúmulo de água parada e limpa. Todo material que retenha água é considerado um potencial criadouro do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Mais notícias da cidade e região

A atividade externa foi precedida de orientações sobre a doença. O município está mobilizado na campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira” e, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação promove, no dia 15, atividades e passeatas de conscientização pelos bairros, no Centro da cidade e no Paço Municipal.

“A Semana conscientiza nossas crianças e adolescentes das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, e envolve os pequenos cidadãos em ações importantes a serem adotadas durante toda a vida”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.