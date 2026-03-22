Uma picape Amarok se perdeu e bateu em uma bicicletaria na madrugada deste domingo em Americana. O acidente foi registrado por volta das 3:40 na Avenida Gioconda Cibin, em frente à Bicicletaria d Sr. Toninho.
O motorista da caminhonete Amarok fazia a curva, se perdeu e foi parar dentro da bicicletaria Algumas pessoas que estavam no local retiraram o veículo e esqueceram a placa no local e deixaram em frente à escola Lenhare.
Guarda Municipal De Americana – Gama foi acionada, esteve no local porém o mesmo já havia se evadido do local, deixando o estrago. A Polícia científica também esteve no local e a caminhonete apreendida para o pátio.
Motorista da Amarok vai pagar?
Os comerciantes e vizinhos agora buscam encontrar o motorista para que, o quanto antes, ele possa arcar com o conserto dos prejuízos. Vizinhos contam que ‘Seu Toninho’ está há anos nesse comércio e não é justo a pessoa não arcar com os danos.
Muitos reclamaram que uma imprudência destas, causando prejuízo, não pode ser qualificada como acidente.
