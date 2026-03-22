Energia solar na sede de Gama economiza R$ 100 mil por ano

A Guarda Municipal de Americana instalou a segunda etapa da usina solar fotovoltaica

A Guarda Municipal de Americana (Gama) deu mais um passo importante rumo à sustentabilidade, com a instalação da segunda etapa da usina solar fotovoltaica na sede da corporação, concluída nesta quarta-feira (18). O novo sistema tem uma geração de energia de 4.000 kWh por mês, com estimativa de economia de R$ 3.180,00 mensais. O projeto vai evitar a emissão de 7.826 kg de CO2 por ano, o equivalente ao plantio de 43 árvores.

Nesta fase, foi elaborado o projeto executivo completo do sistema on-grid, incluindo estudos técnicos, diagramas, homologação junto à concessionária de energia e atendimento às normas vigentes. Foram instalados 48 módulos fotovoltaicos de alta eficiência (700 Wp) e 12 microinversores modernos, garantindo melhor desempenho, segurança e monitoramento inteligente da geração de energia. O investimento nessa etapa foi de R$ 77.680,00 em recursos próprios.

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Tecnologia

“Com tecnologia de ponta e foco em eficiência energética, o sistema contribuirá para a redução de custos com eletricidade e para a diminuição dos impactos ambientais, reforçando o compromisso do município com práticas sustentáveis”, afirmou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.

A primeira etapa da usina foi instalada em 2024 e gerou uma economia de aproximadamente R$ 100 mil por ano.

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