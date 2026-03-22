Vôlei de praia e tênis de mesa de Hortolândia se destacam em competições

Vôlei de praia do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura conquista duas medalhas de prata em competição oficial

A equipe de alto rendimento de vôlei de praia do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura de Hortolândia participou, no final de semana passado, de mais uma etapa do torneio APV da modalidade em Porto Ferreira. De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer, o time concluiu a competição com três pódios além de duas finais e três duplas participando das semifinais em quatro categorias (veja duplas e a classificação final abaixo). Além de Hortolândia, o campeonato foi disputado por duplas representando Araraquara, Santa Rosa do Viterbo, São Pedro, Artur Nogueira, Leme, Porto Ferreira, Cordeirópolis, entre outras cidades da região. A próxima etapa acontece no dia 12 abril em Pirassununga e será disputada pelas categorias Adulto e Sub-21.

RESULTADOS:

Sub-16

(Miguel e Riquelme)

Vice-campeões

Sub-18

(Nicolas e Victor Hugo)

Quarto Lugar.

Sub-21

(Carlos e Murilo)

Vice-campeões

Adulto

(Douglas e João)

Terceiro lugar.

Tênis de Mesa sobe no pódio de competição oficial da Liga Paulista

O tênis de mesa de Hortolândia foi destaque em competição oficial da Liga Paulista da modalidade realizada no final de semana passado em Piracicaba. O mesatenista Miguel Ribeiro Pereira, de 16 anos de idade, que faz parte da equipe de alto rendimento do Projeto Escolinhas Esportivas da Prefeitura, conquistou o terceiro lugar no ranking do torneio. Em junho do ano passado, o time de Hortolândia também figurou entre os primeiros colocados da etapa em Águas de São Pedro. Na ocasião, o campeonato reuniu aproximadamente 300 atletas de diferentes cidades do Estado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“O tênis de mesa é uma modalidade nova no nosso projeto da Administração Municipal de Hortolândia. Em pouco tempo, foram muitas conquistas. Convidamos todos a praticar esta e diferentes modalidades”, convidou o secretário de Esporte e Lazer, Gleguer Zorzin.

PROJETO ESCOLINHAS ESPORTIVAS

São 25 modalidades disponíveis, praticadas gratuitamente, em espaços distribuídos em diferentes regiões da cidade pelo projeto da Prefeitura. Para se inscrever, é necessário ir até o local, no horário das atividades e apresentar comprovante de endereço, documento original, foto 3X4. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais.

Leia + sobre esportes