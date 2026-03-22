Gutão do Lanche acompanha obras de duplicação da Estrada da Balsa

O vereador Gutão do Lanche (Agir) fiscalizou na quarta-feira (18) as obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, que está em fase final de execução.

Segundo informações da prefeitura, as obras consistem no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km. Além da duplicação das faixas de rolamento, as intervenções incluíram também o recapeamento asfáltico da pista antiga, sinalização viária de solo, implantação de guias e sarjetas, construção de rotatória, implantação de ciclofaixa e realocação e instalação de postes com iluminação de LED.

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No local, o parlamentar relatou sobre o impacto positivo na região com a execução das obras com a fluidez no tráfego, as melhorias na sinalização e na organização do trânsito. “Estou acompanhando a fase final dessa obra tão importante para a nossa cidade. Em breve teremos a entrega completa, consolidando ainda mais esses avanços para a população”, afirma Gutão.

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