A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) obteve duas decisões favoráveis da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Capital que, nos autos de execuções fiscais para cobrança de ICMS, determinaram a penhora de combustíveis pertencentes à Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A (Refit).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os produtos são provenientes da apreensão realizada pela Receita Federal de uma carga de, aproximadamente, 180 milhões de litros de combustíveis avaliados em mais de meio bilhão de reais, e estão sob custódia da Petrobrás.

Nas decisões, o juízo reconheceu que a retenção administrativa das mercadorias não afasta o direito de propriedade da empresa enquanto não houver eventual decretação de pena de perdimento pela União.

Com esse fundamento, acolheu os pedidos da PGE/SP e determinou a penhora dos combustíveis até o limite do valor atualizado das dívidas, com averbação da constrição nos processos administrativos fiscais em trâmite na Receita Federal.

Para garantir a efetividade da execução e a preferência do crédito tributário estadual, as decisões determinaram a intimação da Receita Federal e da depositária para ciência da penhora e comunicação de qualquer alteração na situação jurídica das cargas. Para garantir a efetividade da execução e a preferência do crédito tributário estadual, as decisões determinaram a intimação da Receita Federal e da depositária para ciência da penhora e comunicação de qualquer alteração na situação jurídica das cargas.

Procuradoria

A atuação insere-se na estratégia institucional da PGE/SP de enfrentamento a grandes devedores e de recuperação qualificada de créditos tributários.

Leia Mais notícias do Brasil