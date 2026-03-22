O Motoboy Leonardo Servilha, de Santa Bárbara d’Oeste, sofre acidente na noite deste sábado e disse estar sentindo um misto de revolta e desespero por conta do que aconteceu com ele.

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Relato do Motoboy

Ontem à noite, sábado (dia 21), caí feio de moto por causa da buraqueira que tomou conta da rotatória da rua Ametista com a rua Fluorita, lá no bairro São Fernando. O bairro inteiro está cheio de buracos, mas essas ruas específicas viraram uma armadilha fatal para quem está trabalhando. Um detalhe que mostra o perigo do local: eu estava bem devagar.

Tinha acabado de fazer a rotatória e já iria entrar na próxima rua, mas a sequência de crateras, areia, pedra e pequenas lombadas feitas por reparos de pessima qualidade pelo DAE é tão grande que não teve como desviar. Após a queda, eu ainda fui arrastado pela moto até parar em cima de um bueiro.

O resultado do descaso da prefeitura: quebrei a mão (vou ter que operar agora na quarta-feira) e estou com os dois joelhos extremamente doloridos e inchados. Minha moto, que é meu ganha-pão e é modelo do ano, quebrou muita coisa. Ficou com a frente destruída e está toda ralada.

O que mais me desespera é a minha situação em casa. Estou com um bebê de 2 meses. Minha esposa está sem poder trabalhar por problemas de saúde (vai ter que operar logo logo, está internada). Eu sou a única renda da casa. Agora, com a mão fraturada, os joelhos inchados, a moto nova destruída e meses de recuperação pela frente, não sei como vou colocar comida na mesa.

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