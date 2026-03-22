A advogada Sara Pinto (Americana) e o vereador Celso Ávila (Santa Bárbara) devem ser as novidades do mês na corrida para deputado estadual na região.

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Sara chegou a ser nome a comandar o Agir na região, mas aparentemente seu grupo perdeu a legenda. Ela foi para o MDB este mês e já teria conversado com o ‘capo’ e ex-prefeito Omar Najar.

Celso publicou em rede social que recebeu a ‘missão’ do líder do Solidariedade Paulinho da Força.

O vereador Celso Ávila recebeu um convite importante do deputado federal Paulinho da Força para disputar uma vaga como Deputado Estadual nas próximas eleições. 🤝 De acordo com a mensagem, Paulinho destacou o trabalho que Celso Ávila vem realizando em Santa Bárbara d’Oeste e afirmou que acompanha de perto sua atuação em defesa das pessoas que mais precisam. 💬❤️

No convite, o deputado ressaltou a dedicação do vereador e afirmou que gostaria de vê-lo representando a cidade e toda a região na Assembleia Legislativa.

Sara busca voto na capital?

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