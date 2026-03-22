CM Nova Odessa homologa concurso e convoca novo contador e jornalista

Classificação final foi oficializada e primeiros colocados já têm data para atribuição das vagas

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A Câmara Municipal de Nova Odessa homologou oficialmente o resultado final do Concurso Público nº 001/2025, conforme publicação no Diário Oficial do Legislativo da última terça-feira (17). A medida confirma a conclusão de todas as etapas do certame e garante validade legal à classificação dos candidatos aprovados.

Com a homologação, o presidente da Câmara, Oséias Jorge, também autorizou a convocação dos primeiros colocados para os cargos de contador e jornalista, ambos com uma vaga disponível.

Após a atribuição no dia 01 de abril, os convocados deverão apresentar a documentação exigida junto ao setor de Recursos Humanos até o dia 10 de abril de 2026. A admissão está prevista para o dia 23 de abril, conforme cronograma estabelecido no edita de convocação.

O presidente da Câmara destacou a importância da conclusão do concurso para o fortalecimento da instituição. “A homologação do concurso representa o compromisso do Legislativo com a transparência e a responsabilidade na gestão pública. Estamos garantindo a recomposição do quadro de servidores com profissionais qualificados, o que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou Oséias.

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