Com trajetória consolidada no rádio, os profissionais de Americana, Ricardo Camargo e Ariel Ferreira ampliam sua presença nas transmissões oficiais das divisões de acesso do Campeonato Paulista e se firmam como referências na cobertura digital das competições pelo canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube.

Com ampla experiência, a dupla é responsável pela transmissão dos jogos do Rio Branco no Paulistão Série A3, em Americana, além das partidas do Lemense pelo Paulistão Série A4, na cidade de Leme.

A presença constante nas transmissões reforça a credibilidade e a qualidade do trabalho desenvolvido ao longo dos anos.

A iniciativa da Federação Paulista de Futebol em ampliar a transmissão digital das divisões de acesso tem valorizado profissionais já consolidados, ao mesmo tempo em que fortalece a visibilidade do futebol do interior paulista.

Com estilo próprio, linguagem direta e profundo conhecimento esportivo, o narrador Ricardo Camargo e comentarista Ariel Ferreira seguem levando informação e emoção ao público, representando Americana com profissionalismo nas transmissões oficiais.

Americanense valorizado

A valorização de profissionais experientes reforça a importância do interior na comunicação esportiva e evidencia a força de quem construiu sua trajetória com consistência nos meios tradicionais e agora também no ambiente digital.