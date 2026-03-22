Sumaré intensifica ações de abordagem social em parceria com o Bom Prato

A Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social (SMIADS) de Sumaré, por meio do Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS), tem ampliado as ações de atendimento à população em situação de rua com iniciativas estratégicas em parceria com o Programa Bom Prato.

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As atividades são realizadas em dias de maior movimento no restaurante popular e têm como principal objetivo divulgar o serviço socioassistencial, além de identificar e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Quando necessário, os atendimentos são realizados no próprio local, facilitando o acesso ao suporte oferecido pelo município.

O SEAS é executado pela Casa de Acolhimento Resgatar e conta com uma equipe multidisciplinar formada por assistente social, psicóloga e monitores. O trabalho envolve a identificação, abordagem e acompanhamento de pessoas em situação de rua, além de atuar em casos de trabalho infantil.

A iniciativa reforça a atuação integrada das políticas públicas, buscando ampliar o alcance dos serviços e garantir atendimento humanizado à população em situação de desabrigo. A presença das equipes em pontos estratégicos da cidade contribui para aproximar o poder público de quem mais precisa.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 13h. O atendimento pode ser acionado pelos telefones (19) 99018-0693 e 2214-8574.

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