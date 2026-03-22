Prefeitura de Santa Bárbara lança Diário Oficial Eletrônico

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste passa a publicar, a partir de quinta-feira (19), o Diário Oficial do Município. Disponível no site da Administração (santabarbara.sp.gov.br) em formato eletrônico, o Diário busca ampliar a transparência e facilitar o acesso aos atos do Poder Executivo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O Diário Oficial reunirá atos como leis, decretos, portarias e instruções normativas, além de editais, avisos e intimações relacionados a licitações, contratos e concursos públicos.

Também estarão disponíveis atos dos conselhos municipais e demais decisões governamentais que demandam publicação oficial, organizados por áreas para facilitar a consulta da população.

O sistema permitirá ainda a busca textual nos arquivos, seja em uma edição específica ou no acervo.

Os usuários poderão consultar as edições na página santabarbara.sp.gov.br/portal/diario-oficial. A produção e publicação do Diário Oficial são coordenadas pela Secretaria Municipal de Governo, por meio da Diretoria de Comunicação Governamental, com suporte da área de Tecnologia da Informação.

Leia Mais notícias da cidade e região