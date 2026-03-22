O jovem jornalista de Nova odessaa Pablo Ruan se aproximou do Missão, partido jovem e que atrai liberais mais radicais em São Paulo. O evento reuniu ‘estrelas’ do Missão este sábado em São Paulo com cartazes e críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

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O partido tem na região ao menos dois nepo babies que apostam na radicalização travestida de ironia para causar engajamento.

Além do ex-vereador Rafael macris, também faz parte do time um herdeiro do grupo de imprensa mais antigo de Americana.

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