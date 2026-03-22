O prefeito Henrique do Paraíso entregou neste sábado (21) a revitalização da Represa Marcelo Pedroni, em Sumaré. A obra, considerada histórica para o município, marca a recuperação de um dos espaços mais tradicionais da cidade, que por anos esteve degradado e agora retorna completamente reestruturado para a população.

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A solenidade de inauguração, realizada pela manhã, reuniu autoridades, moradores e visitantes, consolidando a entrega de um novo complexo de lazer, convivência e bem-estar.

Investimento de R$ 1,3 milhão na represa

Realizada em parceria com a BRK Ambiental, a obra contou com investimento superior a R$ 1,3 milhão. O projeto transformou a área com a implantação de banheiros masculino e feminino, portaria, guarita, estacionamento e espaços de convivência, além de infraestrutura moderna que inclui pista de caminhada, ciclovia, playground, espaço kids, quadras de beach tênis e um deck panorâmico de 490 metros quadrados.

O espaço também passa a contar com área destinada a restaurante, com piso de madeira na área externa, além de acabamento qualificado nas pistas, com aplicação de massa asfáltica.

Programação especial

A inauguração contou com uma programação diversificada para a população, incluindo Espaço Saúde, Feira de Artesanato, Espaço Kids e Festival de Food Trucks, além de brinquedos como cama elástica e tobogã, atraindo famílias de diferentes regiões da cidade.

Patrimônio histórico

A Represa do Marcelo possui forte valor histórico para Sumaré. O local homenageia Marcelo Pedroni, conhecido como o “Pai da Água”, responsável por contribuir com o desenvolvimento inicial do sistema de abastecimento do município.

Criada a partir da necessidade de preservação dos recursos hídricos, a represa teve papel fundamental no crescimento da cidade e, ao longo dos anos, consolidou-se como ponto de encontro e lazer, reunindo famílias, esportistas e visitantes.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou o simbolismo da entrega. “Estamos entregando à população um espaço completamente transformado. A Represa do Marcelo volta a ser um orgulho para Sumaré, um ambiente seguro, bonito e preparado para receber as famílias. É uma revitalização histórica que resgata um patrimônio importante da nossa cidade”, afirmou.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também ressaltou a importância social do investimento.

“Áreas como essa são fundamentais para a qualidade de vida da população. Estamos falando de um espaço que promove lazer, saúde e convivência, atendendo pessoas de todas as idades e fortalecendo o vínculo da comunidade com a cidade”, destacou.

“Revitalizar a Represa do Marcelo é também uma forma de preservar uma importante reserva hídrica do município, contribuindo diretamente para a sustentabilidade ambiental e para a segurança do abastecimento no futuro. A BRK entende a importância deste manancial e, com este investimento, reforça o seu compromisso com a população de Sumaré e em levar o saneamento para muito além do básico no município”, destaca José Mario Ribeiro, diretor-presidente da Regional Estado de São Paulo da BRK.

“O Instituto BRK entende que investir na revitalização da Represa do Marcelo é uma forma de preservar uma das importantes reservas hídricas de Sumaré e, assim, pensar de forma consciente nas futuras gerações. Ao oferecermos uma infraestrutura adequada às famílias sumareenses que poderão usufruir do novo espaço, também estimulamos o cuidado com a preservação do meio ambiente e com os recursos naturais renováveis”, afirma Carlos Almiro de Magalhães Melo, presidente do Instituto BRK.

A solenidade contou com a presença do ex-prefeito de Sumaré, Paulo Moranza, secretários, vereadores e representantes da BRK Ambiental.

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