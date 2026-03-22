Cadastro no Programa Acerte, em Hortolândia, vai até dia 31 deste mês

Programa da Prefeitura oferece capacitações em Costura Industrial e Serviços Gerais; inscrição é pela internet

Estão abertas as inscrições online para participar do Programa Acerte, oferecido pela Prefeitura de Hortolândia a moradores da cidade, com mais de 18 anos e em situação de vulnerabilidade social. Por meio do programa, o participante se capacita profissionalmente em Costura Industrial ou Serviços Gerais e, durante o curso, recebe bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 710,00 e cesta básica. Não há limites de vagas, sendo que o cadastro funcionará como Banco de Talentos. As inscrições vão até o dia 31 deste mês. Confira os links para inscrição:

Costura Industrial – https://forms.gle/HMrR9eMC8hEDFwAU8

Serviços Gerais – https://forms.gle/s6vvxhjbvmGmJ8217

O Programa Acerte é uma iniciativa de qualificação profissional desenvolvida pela Secretaria de Governo, com o objetivo de promover inclusão produtiva, autonomia financeira e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho. As inscrições são realizadas periodicamente, conforme a abertura de novas turmas, e são destinadas a pessoas que tenham disponibilidade para participação presencial das atividades propostas. Veja os critérios para participar:

Ter 18 anos ou mais

Ser morador da cidade há, pelo menos, 12 meses

Estar em situação de vulnerabilidade

Ter disponibilidade de participar presencialmente das atividades e cursos

O balanço parcial da Secretaria de Governo aponta que 162 pessoas já se cadastraram para a capacitação de Serviços Gerais e 156 para Costura Industrial. Um dos eixos de atuação do Acerte, o de Costura Industrial, proporciona capacitação aos aprendizes e uniforme escolar gratuito aos estudantes da rede municipal de Hortolândia, servindo como um instrumento de transformação social, com desenvolvimento pessoal, profissional e comunitário.

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