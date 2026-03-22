Mais de 3,1 mil procedimentos foram realizados neste sábado (21) no primeiro dia do Mutirão de Saúde da Mulher, iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, através do programa Agora Tem Especialistas.

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Ao todo, cerca de 1,6 mil pacientes foram atendidas na ação, realizada de forma simultânea no Núcleo de Especialidades, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, no Hospital São Francisco e em clínicas credenciadas do município. O mutirão segue neste domingo (22).

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a ação tem como objetivo fortalecer e ampliar o acesso das mulheres aos serviços especializados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo a demanda e o tempo de espera por procedimentos eletivos e fortalecendo as políticas públicas de saúde da mulher.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, acompanhou os trabalhos durante a manhã, acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“É uma alegria ver de perto o impacto real que esse mutirão traz para a vida das mulheres de Americana. Nosso compromisso é humanizar o atendimento e garantir que a saúde chegue com agilidade para quem mais precisa. Unir esforços com o Governo Federal demonstra que estamos no caminho certo para reduzir esperas e oferecer um serviço público de excelência e respeito à nossa população”, celebrou o prefeito Chico.

Durante todo o sábado, foram realizadas consultas e exames nas áreas de oncologia , cardiologia, saúde da mulher, ortopedia e pneumologia, incluindo também cirurgias de catarata, cirurgias gerais, YAG laser, ecocardiogramas, ultrassons, ressonâncias, tomografias, doppler vascular e laqueaduras.

O mutirão contemplou mulheres que aguardavam no sistema de regulação municipal e foram previamente convocadas pela Secretaria de Saúde durante os últimos dias. Elas passaram por consulta médica, realizaram exames e tiveram o retorno no mesmo dia, garantindo maior resolutividade e eficiência.

“É gratificante acompanhar a união das equipes para oferecer um suporte completo às mulheres de Americana. Nosso foco é dar resolutividade ao atendimento, permitindo que a paciente saia daqui com o diagnóstico encaminhado e o coração mais tranquilo. Essa é uma gestão que cuida das pessoas com a atenção que elas merecem, tratando a saúde como prioridade”, destacou o vice-prefeito Odir.

A ação abrange também a sexta edição do mutirão “Mil Cuidados Em Um Dia”, iniciativa realizada mensalmente pela Secretaria de Saúde de Americana que concentra consultas e exames em um único dia. Graças ao trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, a edição deste fim de semana prevê a realização de mais de 4 mil procedimentos em dois dias.

“O nosso mutirão ‘Mil Cuidados Em Um Dia’ já é um sucesso consolidado, mas desta vez a conta ficou ainda maior, com 4 mil cuidados em dois dias de ação. Isso mostra a força da nossa rede e a eficiência da estratégia de cuidados integrados, permitindo que a paciente resolva sua demanda de forma completa, com exames e consultas em um único dia”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A paciente Maria da Consolação Borba, 76 anos, moradora do Mário Covas, elogiou o atendimento do mutirão. “Estou muito feliz por estar aqui hoje para fazer a cirurgia da catarata. Meu atendimento foi rápido, não estava na fila há tanto tempo e agora já vou ser atendida e operada. Achei excelente essa iniciativa de mutirão para mulheres. Assim, já resolve o problema de muita gente que estava esperando atendimento”, relatou.

Moradora do Jardim Alvorada, Maria Arlete Simetta, 66 anos, também passou por cirurgia de catarata e saiu satisfeita.

“Na quarta-feira eu me surpreendi quando me ligaram. Fiquei ansiosa. Na quinta-feira eu já fui fazer a avaliação, e o povo é extremamente gentil, carinhoso e atencioso conosco, tanto lá quanto aqui. Estou feliz porque vou voltar a enxergar e pelo atendimento que eu estou tendo aqui. Sou muito grata”, afirmou.

O sentimento foi compartilhado por Giovana Campolongo Ribeiro, 21 anos, moradora do Antônio Zanaga.

“Eu torci o pé e ainda sinto muita dor. Estava esperando agendar tomografia para voltar no médico com o exame e ver o que aconteceu e qual vai ser o tratamento. O atendimento aqui foi excelente, muito rápido. Estou saindo satisfeita. Achei maravilhosa essa iniciativa porque garantiu atendimento para mim e outras mulheres que estavam esperando por exames”, disse.

Mutirão esforço concentrado

O mutirão faz parte da Oferta de Cuidados Integrados (OCI), estratégia do Ministério da Saúde para reduzir o tempo de espera e garantir diagnóstico mais ágil no SUS. O objetivo é oferecer um atendimento completo em um só lugar, onde a paciente passa por consulta, faz os exames necessários e recebe o encaminhamento adequado.

“O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi tem muito orgulho de participar do Mutirão de Saúde da Mulher, uma iniciativa extremamente importante para ampliar o acesso das mulheres de Americana aos serviços especializados do SUS. Estruturamos um planejamento operacional específico, com segurança, qualidade e organização, sem comprometer os demais serviços já prestados à população. É uma mobilização que envolve diversas equipes e setores, todos trabalhando de forma integrada para oferecer um atendimento humanizado e resolutivo às pacientes que aguardavam por esses procedimentos”, pontuou o diretor geral do HM, Ruy Santos.

Americana se tornou referência estadual e nacional na implantação da OCI, fortalecendo o acesso da população aos serviços especializados. Nas cinco primeiras edições, o mutirão mensal “Mil Cuidados Em Um Dia” realizou mais de 11 mil procedimentos e atendeu cerca de 3,7 mil pacientes. O modelo de atendimento promove redução do tempo de espera, uso mais eficiente dos recursos, aprimoramento da qualidade do cuidado e melhor organização dos fluxos de atendimento ao paciente.

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