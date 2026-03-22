Um carro foi encontrado capotado na região central de Americana na noite deste sábado e algo chamou a atenção de quem viu o veículo parado no local.
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O veículo permaneceu capotado rua Germano Giusti, no jardim Paulista. Esta é uma rua de acesso à Avenida Brasil, Point da juventude da cidade.
Bastante gente reclamou que o ‘capotado’ estava atrapalhando a via, mas na hora que foram ver não tem ninguém no carro
Dono do carro foi levado pela polícia
Quando foram saber o que tinha acontecido, foram informados que a Polícia Militar já tinha conduzido o motorista. A informação é que ele chegou a ser preso em flagrante direção sob efeito de bebida alcoólica.
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