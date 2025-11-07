O professor e ambientalista José Carlos Armelin foi escolhido pela Organização das Nações Unidas (ONU) para participar da Zona Azul da COP 30, que será realizada em Belém (PA), de 11 a 21 de novembro de 2025.

O vereador Celso Ávila apresentou, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, uma Moção de Aplauso ao ambientalista. A Moção destaca o orgulho barbarense diante da representatividade de Armelin em um dos maiores fóruns mundiais sobre mudanças climáticas e sustentabilidade. O documento ressalta sua trajetória marcada pelo compromisso com a educação ambiental, a mobilidade ativa e a formação de cidadãos mais conscientes sobre o futuro do planeta.

Ambientalista Armelin e o Pedala SBO

Professor, comunicador e ativista, José Carlos Armelin é associado da Apasb (Associação Pró-Ambiente de Santa Bárbara), cofundador do Movimento Pedala S.B.O., idealizador do Pedal Sustentável — projeto que transforma energia das pedaladas em eletricidade — e apresentador do programa “Bicicleta na Cultura”, transmitido pela Rádio WebDom (radiowebdom.com).

Além de sua atuação educacional e ambiental, Armelin também é músico e baterista da Banda CO2 Zero, grupo de rock ambiental que lançou o CD “Cantando Ecologia”, com nove músicas autorais voltadas à conscientização ecológica.

Na justificativa da moção, o vereador Celso Ávila destacou: “O professor José Carlos Armelin tem dedicado sua vida à defesa do meio ambiente, à educação climática e à promoção de uma mobilidade urbana mais sustentável. Sua participação na COP 30 é motivo de orgulho para Santa Bárbara d’Oeste e símbolo do poder transformador da educação.”

A Moção de Aplauso reconhece que a presença de Armelin na COP 30, evento organizado pela ONU, reforça o protagonismo de educadores brasileiros nas discussões globais sobre o futuro do planeta e leva o nome de Santa Bárbara d’Oeste ao cenário internacional.

