O vereador José Luis Fornasari, o Joi, protocolou nesta quarta-feira (5) o Projeto de Lei nº 163/2025, que propõe a inclusão da “Festa de Nossa Senhora das Graças” no Calendário Oficial de Eventos de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com o texto, a festividade será realizada anualmente no final de semana anterior ao dia 27 de novembro, em homenagem à padroeira da Capela Nossa Senhora das Graças, localizada no bairro Cruzeiro do Sul. A data de 27 de novembro, que marca o Dia de Nossa Senhora das Graças no calendário litúrgico católico, encerrará as celebrações.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O projeto reconhece a festa como uma celebração de significado religioso e cultural para a comunidade barbarense. Além disso, o Poder Executivo poderá apoiar as atividades alusivas à comemoração, em colaboração com a Capela e os organizadores locais.

Na exposição de motivos, o vereador Joi destacou que a festividade é uma das mais importantes expressões de fé do município. Realizada tradicionalmente entre os dias 17 e 27 de novembro, a festa é marcada por momentos de devoção, confraternização e manifestações culturais, reunindo fiéis em torno do tema “Maria, Mãe da Esperança”.

Fala Joi

“A inclusão desta festividade no Calendário Oficial é uma forma de valorizar a tradição, a fé e a união da comunidade do Cruzeiro do Sul e de toda Santa Bárbara d’Oeste”, afirmou o parlamentar.

A celebração, que também conta com a tradicional procissão a cavalo no domingo que antecede a Santa Missa, é apontada pelo vereador como um evento que fortalece os valores espirituais e os laços comunitários entre os cidadãos barbarenses.

O projeto segue para análise nas comissões permanentes da Câmara Municipal antes de ser apreciado pelo Plenário.

APAE será beneficiada com R$ 128 mil em emenda de vereador

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste será contemplada com R$ 128.280,72, por meio de emenda impositiva apresentada pelo vereador Felipe Corá (Patriota) ao Projeto de Lei nº 142/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026.

A destinação reforça o compromisso do parlamentar com a saúde e a inclusão social, reconhecendo o papel essencial desempenhado pela entidade no atendimento, reabilitação e integração de pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Felipe Corá destacou a importância da APAE para o município. “A APAE é uma instituição que transforma vidas, oferecendo atendimento especializado, carinho e dedicação a centenas de famílias. Essa emenda é um reconhecimento ao trabalho exemplar que realiza há décadas em nossa cidade”, afirmou.

O recurso será incorporado ao orçamento municipal de 2026 e, após aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA), poderá ser executado pelo Poder Executivo.

Leia + sobre partidos política regional