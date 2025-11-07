Americana participa de treinamento sobre chuvas de verão e recebe equipamentos

Leia Mais notícias da cidade e região

A Defesa Civil de Americana participou do treinamento “SP Sempre Alerta – Operação Chuvas”, promovido pela Defesa Civil do Estado de São Paulo junto aos coordenadores e agentes da Região Administrativa de Campinas, nesta terça (4) e quarta-feira (5), em Atibaia. Como parte da atividade, foi promovida uma reunião de alinhamento de ações e, na ocasião, Americana foi contemplada com o Kit Verão, composto por pluviômetros, lonas e equipamentos de proteção individual.

Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre as estratégias do Plano de Contingência da Operação Chuvas, manutenção de pluviômetros, gestão de riscos, segurança, restabelecimento de energia elétrica, psicologia em desastres, entre outras informações.

O coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, representou o prefeito Chico Sardelli no evento, que reuniu autoridades de 96 municípios. “O treinamento e alinhamento das ações visam adotar as medidas preventivas para fortalecer a atuação das Defesas Civis no período de chuvas intensas. Apresentamos alguns pedidos e fomos contemplados com vários equipamentos e materiais para aprimorar o trabalho desenvolvido na cidade. Agradeço ao prefeito Chico pela confiança e apoio em todas as ações em prol da população”, disse.

Os trabalhos foram coordenados pelo secretário-chefe da Casa Militar e coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira. O treinamento aconteceu na sede do Cine Itá Cultural.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP