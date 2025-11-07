A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, firmou parceria com o Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes (SOMA) para implantação do projeto de educação ambiental ECOSOMA, voltado à formação de agentes ambientais juvenis com idades entre 14 e 17 anos. A assinatura do termo ocorreu nesta quarta-feira (5), na sede da Unidade de Educação Ambiental.

A iniciativa, que envolverá 280 jovens por ano, promoverá a conscientização ecológica e o protagonismo juvenil por meio de atividades práticas e teóricas.

O projeto utilizará metodologias participativas — como rodas de conversa, oficinas criativas, dinâmicas, exibição de vídeos e visitas guiadas a locais como o Jardim Botânico, Casa da Agricultura, Ecopontos e Aterro Sanitário — e terá como foco o desenvolvimento de projetos aplicáveis às comunidades.

A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, destacou a relevância da ação conjunta. “As ações do projeto vão envolver anualmente 280 jovens atendidos pelo SOMA, que receberão formação e atuarão na defesa da natureza, tornando-se agentes multiplicadores de boas práticas socioambientais em suas escolas e comunidades. Agradecemos ao SOMA pela parceria neste projeto para a preservação do meio ambiente, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e Odir Demarchi”, afirmou.

O projeto ECOSOMA está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da Agenda 2030 da ONU, abordando temas como sustentabilidade, cidadania, consumo consciente e mudanças climáticas. A programação incluirá oficinas, visitas técnicas, plantios e o desenvolvimento de miniprojetos ecológicos, com certificação dos participantes ao final do ciclo anual. Os projetos de maior impacto serão reconhecidos no evento Destaques Ambientais.

Para o presidente do SOMA, Luiz Carlos Claret Rosa, a parceria amplia o alcance das políticas públicas de educação ambiental. “A participação do SOMA nesse projeto vai ampliar o engajamento dos jovens em campanhas ecológicas, fortalecendo a educação ambiental no município. O tema está em evidência e essa abordagem é muito necessária. Os jovens são protagonistas na transformação da sociedade e na construção do futuro”, destacou.

A diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke, ressaltou o caráter formativo da proposta. “Os participantes receberão uma formação cidadã e sustentável sobre meio ambiente, consumo consciente e mudanças climáticas. Também acompanharão as ações da Secretaria de Meio Ambiente ao longo do ano, fortalecendo o Programa Municipal de Educação Ambiental e o Município VerdeAzul”, reforçou.

Também participaram da assinatura da parceria o secretário adjunto de Meio Ambiente, Neto Franzatto, e a coordenadora geral e pedagógica do SOMA, Maria Aparecida Pirassolli Brás Conte.

