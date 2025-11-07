Creatina na frente do whey? A Soldiers Nutrition acaba de divulgar os resultados do primeiro levantamento nacional sobre os hábitos de suplementação dos brasileiros, realizado dentro do Soldiers Insights, novo índice proprietário da empresa que nasce com o propósito de oferecer dados e análises sobre o comportamento do consumidor de suplementos no país.

O levantamento, conduzido entre 29 de setembro e 10 de outubro de 2025, contou com 2.735 respondentes de todas as regiões do Brasil. A pesquisa, de caráter anônimo e não probabilístico, buscou entender como o brasileiro consome suplementos, quais produtos têm maior presença na rotina e quais motivações orientam suas escolhas.

Principais resultados- Creatina em alta

Creatina é o suplemento mais desejado para o próximo ano , citado por 57,8% dos participantes, à frente de whey protein (31,3%) , vitaminas (6,4%) e pré-treinos (2,7%) .

, citado por dos participantes, à frente de , e . A creatina aparece como prioridade em todas as faixas etárias e em todas as regiões, com destaque para Nordeste (63,8%) e Centro-Oeste (63,8%) , enquanto o Sul (35,7%) e o Sudeste (33,2%) concentram maior preferência por whey protein.

e , enquanto o e o concentram maior preferência por whey protein. Quando o tema é comportamento de compra , 87,4% afirma que o preço influencia na decisão, mas a reputação e a percepção de qualidade da marca são fatores determinantes . Apenas 8% afirma escolher sempre o produto mais barato.

, afirma que o preço influencia na decisão, mas . Apenas 8% afirma escolher sempre o produto mais barato. O estudo também revela que 37,4% dos consumidores investiu mais de R$ 500 em suplementos no primeiro semestre de 2025 , especialmente entre os que treinam cinco vezes ou mais por semana .

, especialmente entre os que treinam . Quanto à motivação de uso, ganho de massa muscular ainda lidera (40,6%), mas as categorias de saúde e bem-estar (23,4%) e emagrecimento e definição (22,0%) somadas já superam a estética isoladamente.

ainda lidera (40,6%), mas as categorias de e somadas já superam a estética isoladamente. O perfil médio do consumidor é homem (63%), entre 25 e 44 anos, morador do Sudeste (58%), que treina mais de cinco vezes por semana (51%) e suplementa diariamente (75%).

Mudança de comportamento

O Soldiers Insights indica que a suplementação no Brasil já ultrapassou a fronteira do público estritamente esportivo. O aumento do consumo de vitaminas, especialmente entre pessoas com mais de 55 anos, e a alta adesão de consumidores que associam suplementação à saúde e bem-estar apontam para uma expansão cultural do uso de suplementos como parte de uma rotina de autocuidado.

Segundo o estudo, vitaminas já são o suplemento mais lembrado por 12,2% dos consumidores com mais de 55 anos, enquanto a creatina mantém presença em todas as faixas etárias, inclusive entre os mais velhos.

“Esses dados que conseguimos coletar reforçam uma tendência global de que a suplementação está deixando de ser associada apenas à performance esportiva e passando a integrar a rotina de saúde preventiva e longevidade”, reitera Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition.

Sobre o Soldiers Insights

O Soldiers Insights é um índice criado pela Soldiers Nutrition para acompanhar e divulgar periodicamente dados sobre o mercado de suplementos alimentares no Brasil. A iniciativa reúne informações próprias da empresa, como métricas de consumo, vendas e comportamento de clientes, e pesquisas abertas ao público, com o objetivo de contribuir para a transparência, a compreensão e a profissionalização do setor.

A partir deste primeiro levantamento, o Soldiers Insights passará a divulgar relatórios temáticos e periódicos, explorando recortes regionais, perfis de consumo e tendências de comportamento alimentar e esportivo.

Nota metodológica

Levantamento online realizado entre 29 de setembro e 10 de outubro de 2025, com 2.735 respondentes de todas as regiões do país. A amostra é não probabilística, composta por consumidores de suplementos, praticantes de atividade física e público geral, recrutados via mailing da marca, redes sociais e comunidades digitais. As respostas são anônimas e utilizadas exclusivamente para fins estatísticos.

