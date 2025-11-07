Americana terá corrida de rua para encerrar as celebrações dos 150 anos

Americana vai receber no dia 7 de dezembro (domingo) a “Maratona 150 Anos Americana”, que encerra as comemorações pelos 150 anos de fundação da cidade. O evento conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes, e será realizado pelo corredor Hugo Farias, em parceria com a NOW! Experiências Esportivas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-150-anos-americana-hugo-farias-73959. O número de vagas é limitado.

A corrida terá percursos de 7 km, 14 km, 21 km e 42 km, com partida do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), no Jardim Colina, em direção à Avenida Brasil, até as imediações do Fórum de Americana, e conclusão do percurso com o retorno ao Centro Cívico. Cada volta do trajeto tem sete quilômetros de distância.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância do evento. “As comemorações dos 150 anos de Americana foram marcadas por momentos de história, cultura e integração da nossa população. Agora, encerramos esse ciclo de maneira especial, incentivando o esporte e a saúde. Será uma festa de todos os americanenses”, afirmou.

“O esporte tem esse poder de reunir pessoas, promover saúde e fortalecer o sentimento de pertencimento. Encerrar as comemorações dos 150 anos de Americana com uma maratona representa exatamente isso: uma cidade unida, vibrante e cheia de energia para seguir crescendo e avançando”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Todos os inscritos receberão kit com camiseta, número de peito e medalhas pela participação, e os três primeiros colocados no geral masculino e feminino serão premiados com troféus. A data e o local para a retirada dos kits serão anunciados em breve, no site da prova e pelo Instagram, em @hugofarias365.

“A maratona será mais um evento pelo aniversário de 150 anos de Americana. Claro que teremos os atletas que vão participar no intuito de vencer a competição, mas em grande parte a corrida será para celebrar essa grande festa da cidade, além de incentivar a população a cuidar da saúde física e mental”, destacou Hugo, embaixador e idealizador do evento.

“Encerrar as comemorações dos 150 anos de Americana com um evento esportivo é uma forma de valorizar a qualidade de vida e o espírito de união que marcam a nossa cidade”, completou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

