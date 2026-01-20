Em meio ao processo de recuperação judicial,a Ambipar (AMBP3), por meio do seu conselho de administração, aprovou a eleição de Renato Ferreira dos Santos como novo diretor de relações com investidores, após Ricardo Rosanova Garcia deixar o cargo.

A Ambipar não detalhou as motivações das mudanças no comunicado enviado ao mercado na noite de segunda-feira (19).

No final de dezembro de 2025, o conselho aprovou termos e condições do plano de recuperação judicial do Grupo. A proposta foi protocolada no processo que tramita na 3ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

O plano abrange a própria empresa e suas afiliadas, incluindo a Environmental ESG, e estabelece as principais medidas para lidar com a atual situação econômico-financeira do grupo.

Ambipar investe em Santa Bárbara

Com sede regional em Nova Odessa, a Ambipar inaugurou em dezembro uma Retorna Machine no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste. O equipamento passa a operar como um ecoponto de coleta inteligente, ampliando as alternativas de reciclagem disponíveis à população do município.