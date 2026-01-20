O relatório Infosiga com as taxas de mortes no trânsito em 2025 mostra os pontos ‘mortais’ na região. O mapa de calor traz a região central de Americana, o bairro São Fernando em Santa Bárbara d’Oeste e a região do João Paulo em Sumaré como os pontos de maior perigo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Mas a taxa de óbitos por município aponta que Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré possuem os piores índices da região- SB tem taxa de 10,93 mortes e Sumaré 10,21. Nova Odessa e Americana aparecem próximo, mas com números abaixo de 8 (7,88 em Nova Odessa e 7,49 em Americana).

Infosiga e dados do Estado de SP em 2025