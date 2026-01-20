Trailer do CadÚnico atende regiões do Matão e Central nesta semana em Sumaré

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão Social, divulgou o cronograma de atendimentos do Trailer do Cadastro Único (CadÚnico) para esta semana. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais e facilitar a regularização de dados junto aos programas sociais do Governo Federal.

O atendimento do CadÚnico itinerante ocorre sempre das 8h às 12h, levando diretamente aos bairros serviços como atualização cadastral, realização de novos cadastros e orientações sobre programas sociais, entre eles o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e outros benefícios vinculados ao Cadastro Único.

Para garantir agilidade no atendimento, a Prefeitura orienta que os munícipes levem documentos pessoais de todos os integrantes da família, como RG, CPF, comprovante de residência e, quando houver, comprovantes de renda.

Nesta semana, o Trailer do CadÚnico atenderá de segunda-feira a quinta-feira na região do Matão e, na sexta-feira, na região central, conforme o cronograma abaixo:

• Segunda-feira: Praça do Sol – Rua Eduardo Hoffmann, s/nº – Matão

• Terça-feira: Praça do Sol – Rua Eduardo Hoffmann, s/nº – Matão

• Quarta-feira: Posto de Saúde Nova Terra – Rua Luiz Matias da Silva, s/nº – Jardim Nova Terra

• Quinta-feira: Posto de Saúde Nova Terra – Rua Luiz Matias da Silva, s/nº – Jardim Nova Terra

• Sexta-feira: Posto de Saúde Veccon – Rua Moacir Cândido de Oliveira, nº 158 – Jardim Residencial Veccon (região central)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP