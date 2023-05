Ameaçou mulher com faca na frente da filha de 9

Um homem foi detido depois de ameaçar a esposa com faca

O caso aconteceu em Sumaré e foi visto pela filha do casal de apenas 9 anos. A Polícia Militar deteve o homem em caso registrado como violência doméstica nesta quarta-feira (10). A ação dos homens da lei foi no Jardim São Francisco de Assis. A equipe foi ao local após solicitação via 190. Na casa, os policiais se depararam com a filha da vítima de 9 anos.

De acordo com apuração do Policial Padrão, a PM frequentemente atende chamadas do mesmo tipo na residência do casal. Ainda assim, a vítima nunca desejou tomar as atitudes legais contra o agressor. A equipe levou o agressor até o Distrito Policial (DP). A vítima não formalizou a denúncia e, por isso, o homem foi ouvido e liberado.

Após policialpadrao.com.br

Imagens ilustrativas

