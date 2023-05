O Palmeiras goleia de novo. A vítima da vez, o Grêmio



Ao menos, por enquanto — o Verdão é o novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira (10), no Allianz Parque, o Verdão recebeu o Grêmio pela 5ª rodada da competição nacional e goleou: 4 a 1. O resultado fez o Alviverde subir para a ponta da tabela de classificação, com 13 pontos conquistados.

Raphael Veiga (duas vezes), Mayke e o aniversariante do dia, Luan, marcaram para os donos da casa. Bitello descontou em prol dos visitantes, com golaço marcado no fim da etapa inicial.

O camisa 23, inclusive, deu sequência ao ótimo momento que vive depois de retornar de lesão. Além dos dois tentos anotados na partida, Veiga deu a assistência para o gol marcado por Luan, o último do Verdão no confronto diante dos gaúchos.

A campanha de quatro vitórias e uma derrota é suficiente para fazer o Palmeiras dormir como líder. Se o Botafogo não vencer o Corinthians nesta quinta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), no Engenhão, aí sim a equipe de Abel Ferreira encerra a rodada no topo da tabela.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Verdão recebe o RB Bragantino às 18h30 (de Brasília) do sábado, novamente no Allianz Parque. No dia seguinte, às 16h, o Grêmio joga em sua Arena contra o Fortaleza — em busca de se recuperar após a goleada sofrida.

O jogo — O começo de jogo foi de domínio do time da casa. Primeiro, Piquerez aproveitou sobra na área e chutou forte, exigindo boa defesa de Gabriel Grando; depois, Dudu acionou Artur pela direita e o camisa 14 beliscou o poste; por fim, Mayke arriscou de fora da área e tirou tinta da trave gremista.

A pressão inicial do Alviverde não arrefeceu ao longo dos primeiros momentos de partida. Aos 15 minutos, Dudu bateu rasteiro e a bola passou perto do gol visitante; praticamente no lance seguinte, o ‘Baixola’ aproveitou erro na saída de bola do Grêmio e chutou colocado, por cima.

Eventualmente, o volume ofensivo do Palmeiras iria resultar em gol. Foi exatamente o que aconteceu aos 23, quando Mayke recebeu livre e cruzou para a área. A bola encontrou Raphael Veiga que, de cabeça e sem nenhum defensor por perto, abriu o placar no Allianz Parque.

Tirando uma trapalhada entre Weverton e Piquerez, que quase deram a bola de graça para Cristaldo perto da intermediária, o Grêmio estava inoperante ofensivamente até determinado ponto da etapa inicial.

Aos 35, em uma aula de contra-ataque alviverde — que contou com toque de calcanhar de Rony para Veiga e linda inversão de bola do camisa 23 —, Dudu novamente partiu em velocidade. Dentro da área rival, o atacante preferiu cortar para fora do que carregar por dentro e, sem ângulo, chutou rasteiro para defesa de Gabriel Grando. Quatro minutos depois, de novo o camisa 7 levou perigo ao arqueiro rival, forçado a espalmar finalização para escanteio.

Quando a torcida local, mandantes e visitantes já se preparavam para o intervalo, o Grêmio contou com um ‘pombo sem asa’ inesperado de Bitello. Com muita categoria e de fora da área, o meia arrancou pelo meio e marcou um golaço, deixando tudo igual antes do apito parcial.

2º tempo

A primeira grande chance da etapa final aconteceu aos três minutos. Artur serviu Rony dentro da grande área e o Rústico mergulhou de cabeça, em direção ao gol. Gabriel Grando fez grande defesa, com a ponta dos dedos, para evitar o tento que devolveria o Palmeiras ao comando do placar.

Pouco depois, Raphael Veiga cobrou escanteio, Luan escorou de cabeça e a bola bateu no braço de Bruno Uvini: pênalti para o Verdão. Na cobrança da penalidade máxima, o próprio camisa 23 conferiu às redes: 2 a 1 para o time da casa.

Aos 12, Dudu — sempre ele —, com espaço, arrancou pelo meio e bateu forte, para fora, arrancando gritos calorosos das arquibancadas do Allianz Parque.

Dez minutos depois, o terceiro gol alviverde na noite. Raphael Veiga começou jogada pelo meio, carregou a bola e serviu Rony. O camisa 10 tentou duas vezes; após o segundo chute, prensado, a bola sobrou limpa para Mayke só empurrar para o fundo das redes.

O que já era passeio virou goleada pouco após. Veiga cobrou escanteio, a defesa gremista afastou e a bola voltou para o camisa 23, que fez novo cruzamento. Dessa vez, o aniversariante do dia Luan apareceu para completar: 4 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 4 X 1 GRÊMIO

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Data: 10 de maio de 2023, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Zé Rafael e Piquerez (Palmeiras); Villasanti, Gabriel Grando, Bruno Uvini e Kannemann (Grêmio)

GOLS: Raphael Veiga, aos 23 minutos do 1ºT e aos 11 minutos do 2ºT, Mayke, aos 22 minutos do 2ºT e Luan, aos 27 minutos do 2ºT (Palmeiras); Bitello, aos 46 minutos do 1ºT (Grêmio)

Público: 37.752 pessoas

Renda: R$ 2.893.720,73

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Endrick); Dudu (Bruno Tabata), Artur (Breno Lopes) e Rony (Richard Ríos)

Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Gabriel Grando; Kannemann (André), Bruno Alves e Bruno Uvini; Reinado, Bitello, Felipe Carballo (Everton Galdino), Villasanti e Thomas Luciano (Gustavo Martins); Vina (Natã) e Cristaldo (Zinho)

Técnico: Renato Portaluppi

