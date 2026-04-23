O nadador americanense Lucas Dé, da Natação Americana, equipe que conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, foi destaque nos Jogos Sul-Americanos da Juventude, realizados no último fim de semana, no Panamá.

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Lucas garantiu a medalha de ouro na prova individual dos 200 metros livre, com o tempo de 1min50s19. Já na disputa por equipes, voltou ao lugar mais alto do pódio ao lado de Kauã Lopes, Davi Vallim e Celso Luís Ferreira, nos 4×100 m livre com a marca de 3min22s50, além dos pódios, os resultados estabeleceram também novos recordes da competição em ambas as provas.

O coordenador técnico da Natação Americana e head coach da seleção Brasileira, Fábio Cremonez, destacou o desempenho do atleta e a importância do resultado.

Elogio a Lucas Dé

“É uma conquista muito significativa para o Lucas e para toda a equipe. Ele demonstrou elevado nível técnico em uma competição internacional de grande relevância. Para nós, é motivo de muito orgulho ver um atleta formado em Americana ser protagonista em uma competição desse porte. Isso fortalece o nosso projeto e evidencia que estamos no caminho certo na formação de atletas de alto rendimento”, afirmou.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, ressaltou o orgulho pelo resultado alcançado. “O desempenho do Lucas nos enche de orgulho e evidencia a importância do investimento contínuo no esporte de base. Seguiremos trabalhando para oferecer condições adequadas para o desenvolvimento dos nossos atletas e para que mais talentos representem o município em alto nível”, declarou.