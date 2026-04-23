Sumaré recebe Maestro Argentino e Solista de Bandoneón para concerto de Tango

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, prepara uma edição memorável para o tradicional Concerto Oficial de Final de Mês. No próximo dia 29 de abril (quarta-feira), o Anfiteatro de Nova Veneza será palco de uma imersão profunda na cultura argentina com o espetáculo “Tango Vivo”.

O evento, que já se consolidou como um dos pilares do calendário cultural da cidade, contará com a participação especial do regente convidado, o maestro argentino Agustín Tocalini. A noite ganhará ainda mais brilho com a presença do renomado solista Thadeu Romano, que conduzirá o bandoneón — instrumento símbolo do tango — em uma colaboração inédita com a valiosa Banda Sinfônica Municipal de Sumaré.

Repertório

O programa da noite foi cuidadosamente selecionado para homenagear o mestre Astor Piazzolla, trazendo os tangos mais famosos e aclamados mundialmente. Além dos clássicos, o público terá o privilégio de conferir composições autorais de Thadeu Romano, em um diálogo que une a tradição portenha à modernidade e virtuosismo técnico.

Em mensagem direta aos moradores de Sumaré, o maestro Agustín Tocalini celebrou a oportunidade: “Para mim é um prazer convidá-los a este concerto. Compartilharemos uma noite mágica com obras de Piazzolla e música original de nosso solista. Será um prazer fazer música para vocês e esperamos todos com entrada livre e gratuita”, afirmou o regente.

Valoriza

Para a Secretária de Cultura e Turismo, Cecília Teixeira, a realização de concertos desse nível reforça o compromisso da gestão em democratizar o acesso à arte de alta qualidade e promover o intercâmbio cultural.

“O Concerto de Final de Mês é um momento de celebração da nossa identidade cultural e da competência da nossa Banda Sinfônica. Trazer um maestro argentino e um solista do calibre de Thadeu Romano para nossa cidade não é apenas oferecer um show, é proporcionar uma experiência de pertencimento e orgulho para a nossa população. Queremos que as famílias ocupem o Anfiteatro e se permitam emocionar com a intensidade do tango”, destacou a secretária Cecília Teixeira.

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SERVIÇO

Evento: Concerto Oficial de Final de Mês – “Tango Vivo”

Data: 29 de abril (Quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Anfiteatro Municipal de Nova Veneza (Praça do Seminário) Entrada: Gratuita e aberta ao público

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