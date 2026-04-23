O banqueiro Daniel Vorcaro chegou, no início da tarde desta quinta-feira (23), ao Hospital DF Star, em Brasília, onde vai passar por uma bateria de exames.

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A ida até o hospital foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e ocorreu após o empresário passar mal dentro da cela onde está preso.

Vorcaro está preso desde março em Brasília, tendo sido transferido para a Superintendência da Polícia Federal onde está ocupando a mesma cela que foi do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na cela, o banqueiro relatou um mal-estar e chegou a urinar sangue.

DELAÇÃO de Vorcaro EM CURSO

O banqueiro está no meio de negociações para uma delação premiada, o que torna sua segurança e saúde temas de segurança nacional nos bastidores. ISOLAMENTO NA PF: A defesa reclama que ele ficou dias sem contato devido a feriados e até dedetização na sede da Polícia Federal.

TENSÃO NO PODER: A saúde de Vorcaro é monitorada de perto por figuras influentes, já que suas revelações podem atingir o coração do sistema financeiro e político.

O clima em Brasília é de incerteza absoluta sobre o que virá após esses exames e o avanço da delação.