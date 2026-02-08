O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 136 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO em Americana
Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1
Ajudante Operacional de Logística – Com Experiência 20
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 2
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 3
Auxiliar de Logística – Com Experiência 1
Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1
Consultor de Vendas – Sem Experiência 5
Faxineiro – Com Experiência 4
Faxineiro – Sem Experiência 1
Mecânico de Refrigeração – Com Experiência 1
Montador de Equipamentos Elétricos – Sem Experiência 5
Motofretista – Sem Experiência 1
Motorista Entregador – Com Experiência 1
Motorista Entregador – Sem Experiência 1
Operador de Forno de Tratamento Técnico – Sem Experiência 2
Operador de Máquinas, Fixas – Sem Experiência 1
Preparador de Estrutura Metálica – Com Experiência 2
Promotor de Loja – Sem Experiência 1
Rebarbador – Sem Experiência 2
Recepcionista – Com Experiência 2
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 8
Vendedor Interno – Com Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 16
Estágio em Recursos Humanos 2
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 2
Estágio em Elétrica Eletrônica 1
Estágio em Pedagogia 2
Estágio em Direito 1
Estágio para Ensino Médio 9
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 22
Arco Produção 1
Arco Comércio e Varejo 2
