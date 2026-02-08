O Palmeiras venceu o Corinthians na noite deste domingo pelo Campeonato Paulista em jogo que terminou com polêmica. O alvinegro vinha de várias vitórias e eliminações sobre o arquirrival, mas este domingo o derby viu a vitória verde.

O Primeiro tempo foi equilibrado com o timão mas a fim de jogo. O árbitro marcou pênalti, mas Memphis acabou escorregando na hora de cobrar e desperdiçou a jogada. No segundo tempo o jogo foi mais aberto, com boas chances pros dois lados.

O Palmeiras chegou ao gol aos 40, com Flaco Lopez. Ele aproveitou o rebote do goleiro Hugo Souza e empurrou para o gol.

Na comemoração, ele foi provocar a torcida corintiana e acabou gerando uma confusão generalizada.

Antes, o técnico alviverde Abel Ferreira já havia sido expulso.

Palmeiras volta a jogar quarta

Bem no Brasileirão, o Verdão volta a jogar na próxima quarta-feira. O time vai a Porto Alegre encarar o Inter.

O time do técnico Abel Ferreira tem 4 pontos no nacional com 1 empate e 1 vitória.

