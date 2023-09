São 14 vagas para obra de construção civil

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana receberá currículos para vagas oferecidas por uma empresa na área de construção civil, nesta sexta-feira (15). Os interessados devem se dirigir até a Rua Anhanguera, nº 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal, das 9 às 16 horas.

“São 14 vagas oferecidas, que representam uma excelente oportunidade de trabalho para os interessados. Não é necessário levar nenhum documento, apenas uma cópia do currículo atualizado”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As vagas são destinadas às seguintes funções: supervisor de obras (2), orçamentista (1), ajudante de obras (3), pedreiro (3), serralheiro (1), comprador (1), auxiliar de RH (1), estoquista (1) e recepcionista (1).

Essas vagas, especificamente, não são para cadastro no site do PAT. Por isso, o currículo deve ser entregue pessoalmente.

