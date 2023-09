O modelo de loja Express da Americanas fechou as portas no calçadão de Americana, na Rua Vieira Bueno. Esse tipo de loja da rede é bastante comum em capitais e geralmente estão alocadas em espaços pequenos em áreas comerciais de rua.

A loja Americanas está sendo desmontada e, segundo informações colhidas nos arredores do local, o comércio fechou nos últimos dias. O espaço já tem interessados na locação. Recentemente, a Americanas passou por um escândalo contábil. Em Santa Bárbara d’Oeste, uma unidade no centro também fechou as portas em janeiro deste ano.

A Rua Vieira Bueno, no calçadão, é o local escolhido pela prefeitura de Americana para receber o projeto “Rua Viva”. A via será coberta, com inspiração na cidade de Gramado, e deverá ter, preferencialmente, estabelecimentos gastronômicos, com a ideia de que funcionem também no período noturno. O projeto foi apresentado nesta quinta-feira e, após alguns ajustes, a prefeitura deve iniciar o processo licitatório.

MELHORIAS E AÇÕES. O comércio da cidade tem recebido diversas ações e investimentos por parte da prefeitura municipal, como limpeza, manutenções, a instalação de guarda-chuvas coloridos e um letreiro turístico (que está sendo instalado). A prefeitura tem fomentado atividades no local para atrair a população e conta com a ajuda da ACIA, que também tem desenvolvido promoções e ações com o mesmo objetivo.

