Americana conquistou 8 medalhas no primeiro dia de

competições da 65ª edição dos Jogos Regionais, em Mococa, nesta segunda-feira (3). A 65ª edição dos Jogos Regionais está sendo realizada em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios disputam 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista), competindo na cidade de Mococa, entre os dias 3 e 12 de julho.

“Americana respira o esporte e a prova disso são essas medalhas conquistadas já no primeiro dia de competições. Estamos muito felizes. Parabéns a todos os atletas e a comissão técnica. Continuamos aqui na torcida”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O secretário de Esportes Márcio Leal acompanhou o primeiro dia de disputas em Mococa: “Começamos com o pé direito, já colhendo ótimos resultados e mostrando que Americana é uma cidade forte no esporte. Parabéns a todos os medalhistas nesse primeiro dia de Jogos Regionais. E vem muito mais por aí, tenho certeza”, comemorou o secretário.

Atletismo

No atletismo foram duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Dara Gabriela conquistou o primeiro lugar no arremesso de peso feminino e Felippe da Silva ficou em primeiro no lançamento de martelo masculino.

No arremesso de peso masculino, Ricardo Torello garantiu a prata.

Benefícios do uso de canabidiol para atletas

Amanda Priscila conquistou a segunda colocação no lançamento de martelo feminino e Ana Caroline garantiu o bronze.

Nos 5 mil metros feminino, Mirian de Farias ficou com o bronze.

Badminton Masculino

No badminton, Americana conquistou a prata com Flavio Feitosa e Samuel de Oliveira.

Damas Feminino

A cidade se destacou também na dama, com medalha de prata para Dhayze Matos Medeiros e Rubiara Botelho dos Santos.

A 65ª edição dos JR será realizada em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios irão disputar 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista) com sede em Mococa, entre os dias 3 e 12 de julho. E, pela primeira vez em 14 anos, a delegação de Americana terá novos uniformes.

A cidade estará representada nas seguintes modalidades: atletismo feminino e masculino (individual), badminton masculino (individual), basquete feminino e masculino, biribol masculino (equipe), ciclismo feminino e masculino (individual), damas feminino e masculino (equipe), futebol masculino, futsal masculino, ginástica rítmica feminina (individual), handebol masculino e feminino, judô masculino (individual), karatê feminino e masculino (individual), malha misto (equipe), natação feminino e masculino (individual), tênis feminino e masculino (equipe), tênis de mesa feminino e masculino (equipe), vôlei de praia feminino (equipe), vôlei feminino e masculino e xadrez masculino (equipe).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento