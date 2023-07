Molina encaminha pedido da Aequotam a Tarcísio

Ricardo Molina, deputado suplente, atendeu AEQUOTAM



O coordenador operacional da Associação de Assistência e Equoterapia de Americana , Eris Bordignon, oficializou um pedido a Ricardo Molina para intermediar agilidade na sessão de área do (IZ) Instituto de Zootecnia para operações da entidade. A solicitação foi encaminhada pelo Deputado Estadual Suplente ao Governador Tarcísio de Freitas, por intermédio de Sergio Fontellas, Assessor da Casa Civil do Governo de São Paulo, em uma reunião oficial.

Atualmente, a associação atende 32 praticantes com deficiência em um espaço emprestado por um empresário de Americana, que precisa retomar a área para a realização de um empreendimento. Diante dessa situação, a solicitou teve aprovação do Governo do Estado há um ano, para uso da área no IZ, porém os trâmites necessários ainda não foram concretizados.

A abordagem terapêutica com cavalos contribui para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo, atuando no desenvolvimento físico e psíquico dos pacientes. A entidade tem planos de expansão para atender de 100 a 150 praticantes, buscando a permissão de uso da área mencionada, além de recursos, parcerias e apoio.

Vereador grita com jornalista na CM

RM, ao levar o pedido oficialmente ao Governador TFreitas, reforçou a importância do trabalho realizado pela Associação e ressaltou a necessidade do apoio do governo estadual para garantir que a associação possa continuar oferecendo seus serviços à comunidade. “A AEQUOTAM desempenha um papel transformador na vida das pessoas com deficiência, e é fundamental que tenhamos a colaboração e uma resolução ágil e favorável em relação à assinatura da documentação de permissão de uso da área, a fim de garantir a continuidade e o crescimento de seu trabalho em benefício daqueles que dependem dos serviços oferecidos pela associação”, destacou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento