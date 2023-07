Criptobank de Americana acusado de golpe

acusado de golpe por clientes que fizeram seus investimentos com o comércio.

vende todo esse sonho de investimento, fazem contrato, onde aparentemente tem toda segurança e garantia. Mas meu contrato se encerrou em julho/2022, depois de alguns dias apenas do encerramento me enviaram o tal termo de conclusão e me falaram que 45 DIAS ÚTEIS após a assinatura do termo, receberia o valor!

Esses 45 DIAS ÚTEIS, foram a 1 mês atrás (11/10/2022) e até hoje não recebi meu dinheiro! Antes atendiam o telefone, ligavam querendo renovar, ampliar os investimentos, porém agora! Dificilmente atendem, demoram para retornar no WhatsApp, quando retornam! Vou até o escritório e fico um tempo esperando para conseguir falar e sempre vem as mesmas conversas e desculpas. Ou seja, ficam vendendo sonhos de investimento, mas entregam todo esse tormento e transtorno na hora de receber!!!