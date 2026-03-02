A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), inicia nesta segunda-feira (2), às 19h30, o recapeamento asfáltico de três vias na região central da cidade. O serviço será executado na Rua Vieira Bueno (entre as ruas Washington Luiz e Trinta de Julho), na Rua Doze de Novembro (entre Avenida Doutor Antônio Lobo e Rua Gonçalves Dias) e na Rua Trinta de Julho (entre as ruas Vieira Bueno e Gonçalves Dias).

Os trabalhos vão começar pela Rua Vieira Bueno, em frente à Basílica Santo Antônio de Pádua, com a etapa de fresagem, que consiste na remoção das camadas superficiais do pavimento. O serviço será realizado durante toda a semana no período noturno, a fim de minimizar os impactos no fluxo de veículos e garantir mais agilidade e segurança no serviço.

A Prefeitura orienta que os motoristas evitem circular por esses trechos durante o horário das obras, buscando rotas alternativas para evitar transtornos.

“O recape na região central faz parte de um amplo pacote de investimentos para melhorar a infraestrutura viária da nossa cidade, garantindo mais segurança, conforto e durabilidade ao pavimento. Optamos por realizar os trabalhos no período noturno justamente para reduzir os impactos no trânsito e no comércio local, especialmente em uma área de grande circulação como o Centro. É uma ação planejada, que reforça o compromisso da administração com a mobilidade urbana e com a qualidade de vida da população”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Americana inteira no recape

O recapeamento na região central integra um pacote de investimentos da Prefeitura para revitalização de 242 mil m² de 54 ruas e avenidas nos bairros São Luiz, Campo Limpo, Jardim Alvorada, Cordenonsi, Jardim da Paz, Parque da Liberdade, Parque Novo Mundo, Jardim Paulistano e Centro, com a destinação de R$ 26.299.827,33 em recursos próprios.