Americana reforça tratativas para escrituras definitivas no Jd. da Paz e São Jerônimo

Representantes da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de Americana e da COHAB Ribeirão Preto participaram, nesta quarta-feira (24), de reunião para tratar da regularização e do acompanhamento dos conjuntos habitacionais executados em parceria com a companhia na década de 1990. O encontro foi realizado na sede da COHAB.

Estiveram presentes o presidente da COHAB Ribeirão Preto, Dênis Bomba, a secretária adjunta de Habitação de Americana, Angélica Cavallin, e o assessor da secretaria, Valter Maróstica.

De acordo com o secretário de Habitação de Americana, Luiz Carlos Cezaretto, a iniciativa busca atender os mutuários dos conjuntos habitacionais do Jardim da Paz e do Jardim São Jerônimo.

Unidades

“Ao todo, são 944 unidades que seguem em processo de acompanhamento para viabilizar a entrega definitiva das escrituras aos mutuários. Estamos em conversação com a COHAB Ribeirão Preto para agilizar o processo para que as famílias possam receber as escrituras definitivas de seus imóveis”, explicou Cezaretto.

O Conjunto Habitacional Jardim da Paz foi implantado em 28 de dezembro de 1994, com 401 unidades. Já o Conjunto Habitacional Jardim São Jerônimo foi implantado em 2 de julho de 1995 e conta com 543 unidades.

“Durante o encontro, a recepção institucional foi considerada positiva e houve alinhamento para adoção de medidas que visam facilitar e dar maior celeridade aos procedimentos administrativos, garantindo segurança jurídica às famílias beneficiadas”, disse a secretária adjunta da Secretaria de Habitação, Angélica Cavallin.

