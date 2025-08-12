Americana vai apostar no superdrone. O prefeito Chico Sardelli apresentou, nesta segunda-feira (11), o mais novo reforço da Guarda Municipal de Americana (Gama) no combate à criminalidade: o drone DJI Matrice 3TD, aparelho de última geração que será utilizado no Patrulhamento Aéreo, para mapeamentos, inspeções e monitoramento de segurança no município.

A cidade de Americana é a segunda do Brasil e a primeira do estado de São Paulo a adotar essa tecnologia na área da segurança pública.

O superdrone é equipado com três câmeras

– grande-angular, telefoto e termográfica – e consegue operar em um raio de até 10 km de distância, a uma altura máxima de 500 metros, zoom de até 56 vezes e alta resolução (8K para fotos e 4K para vídeos). Além disso, possui também sensores ambientais integrados para vento, chuva e temperatura, bem como câmeras internas e externas com visão tipo “olho de peixe”, permitindo vigilância de decolagem e pouso e do ambiente.

“Desde o início do nosso mandato, na elaboração do nosso plano de governo, definimos a área da segurança pública como prioridade. Nunca escondi de ninguém o meu apreço e meu carinho pelas guardas municipais. A população quer ter segurança para andar na rua, estar com a família, e não tenho dúvidas de que é isso que está acontecendo em Americana, com grandes investimentos em segurança e tecnologia. Esses novos equipamentos vêm para somar ao excelente trabalho desempenhado pela Gama na proteção dos americanenses”, destacou o prefeito Chico.

O novo equipamento, projetado para operações não tripuladas e ininterruptas, vai operar em conjunto com a DJI Dock 2, uma estação compacta que permite o lançamento, pouso e recarga automática do drone, sem necessidade de intervenção humana frequente.

“A tecnologia tem sido uma aliada muito importante na diminuição dos índices de criminalidade na nossa cidade, possibilitando um monitoramento e acompanhamento cada vez mais intenso de todos os cantos de Americana. Esse drone é mais uma conquista que vem para agregar ao patrulhamento dos nossos guardas municipais, proporcionando mais eficácia no trabalho diário da corporação e na proteção da nossa população”, ressaltou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova tecnologia permite que o patrulhamento seja feito de forma automatizada, por meio de uma rota pré-definida, com zoom de longo alcance e detecção de calor, possibilitando inspeções e fiscalizações mesmo em locais de baixa visibilidade. As imagens geradas pelo equipamento serão monitoradas em tempo real pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) da Gama e pelos patrulheiros nas viaturas e na base móvel.

A princípio, o drone será utilizado no patrulhamento de prédios públicos, em locais de grande fluxo em horários de pico e nos grandes eventos do calendário do município. A doação do equipamento foi intermediada pelo chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, e pelo secretário de Planejamento, Diego Guidolin, junto à empresa Dom Urbanismo.

“Esse é o drone modelo que temos no Brasil e no mundo na área da segurança pública, um investimento importantíssimo que vai nos ajudar muito no combate ao crime e na proteção dos cidadãos. Americana tem se tornado, nos últimos anos, uma cidade cada vez mais segura e tecnológica, com a implantação do CSI, Muralha Digital e agora esse novo reforço. Tudo que pudermos fazer pela segurança pública é extremamente necessário, e é isso que o prefeito Chico vem fazendo”, destacou Franco.

“Fico muito feliz em poder contribuir com mais esse avanço para a nossa Guarda Municipal. Ao lado do Franco, conseguimos viabilizar essa doação de uma empresa parceira que investe em Americana e, assim como nós, quer ver uma cidade cada dia melhor. Temos acompanhado a queda contínua nos índices de criminalidade do município e agora chega mais uma tecnologia de ponta a serviço da segurança e da população”, comentou Guidolin.

Durante a cerimônia de lançamento do Patrulhamento Aéreo, o coordenador de Planejamento da Gama, Wendeo Santos, explicou sobre o funcionamento do drone e fez uma apresentação prática, demonstrando a importância do aparelho para a segurança pública do município.

“Esse investimento faz parte de uma revolução tecnológica pela qual a Gama vem passando desde o ano de 2021. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pela confiança e pela oportunidade de podermos buscar o que é de melhor para a segurança do nosso município, tornando a cidade de Americana uma das pioneiras no uso dessa tecnologia. Graças ao trabalho em equipe da administração, conquistamos esse novo equipamento que vai agregar muito à corporação”, ressaltou o comandante da Guarda, Marco Aurélio da Silva.

O vereador Lucas Leoncine destacou os avanços da cidade na área da segurança. “Temos percebido nas ruas o quanto a população tem confiado cada vez mais na Gama, e entendo que isso é fruto da política pública que o prefeito Chico adotou, de incentivo e valorização dos guardas municipais”, afirmou.

Também estiveram presentes na cerimônia os vereadores Fernando da Farmácia, Renan de Ângelo, Talitha de Nadai e Levi Rossi, além dos secretários municipais Rafael de Barros (Desenvolvimento Econômico) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

