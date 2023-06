Americana apresentou, neste sábado (24), os novos uniformes de competição

dos atletas da cidade. A apresentação da Secretaria de Esportes da Prefeitura aconteceu durante o Festival Pré-Regionais, no Complexo Poliesportivo Municipal “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico.

A solenidade foi aberta com a entrada do mascote Tigo, seguido pelos representantes das modalidades que participarão da 65ª edição dos Jogos Regionais, em Mococa, de 3 a 12 de julho. Pela primeira vez em 14 anos, os atletas passam a vestir um novo uniforme.

O evento contou com a presença do prefeito em exercício, Odir Demarchi, do secretário de esportes Márcio leal, e do secretário de Comunicação e Tecnologia de Informação, Leon Botão.

O prefeito Chico Sardelli, que descansa com a família, fez questão de marcar presença por meio de uma mensagem de vídeo exibida no telão: “Estou passando para deixar um abraço especial a todos os atletas que vão representar Americana nos Jogos Regionais. É uma alegria ver Americana respirando esporte, com nossos atletas devidamente uniformizados. Desejo muita sorte e muito sucesso a cada um de vocês. Nossa gratidão por levar o nome de Americana. Parabéns ao secretário Márcio Leal e a todos os professores. Vamos à vitória”, disse o prefeito.

“Americana está de volta ao cenário esportivo. Parabéns a todos os atletas e professores que exercem seu papel com muito amor. Estaremos torcendo juntos nesses jogos regionais”, disse o prefeito em exercício, Odir Demarchi.



“Quero agradecer ao prefeito Chico e ao Odir pela oportunidade de estar à frente da Secretaria de Esportes e já ter realizado tanto nesses 8 meses. Estamos fazendo uma revolução, estou muito feliz e quero dizer que Americana vai respirar esporte cada dia mais. Todas as nossas modalidades vão ter estrutura para participar de campeonatos. Americana será sucesso nos Jogos Regionais, vamos pra cima!”, disse o secretário Márcio Leal.

O Festival Pré-Regionais teve início às 8h atraindo um público rotativo estimado de cerca de 2 mil pessoas. As atividades seguem até às 20h, com muitas disputas nas várias modalidades.

A 65ª edição dos Jogos Regionais será realizada em julho, em cidades-sede divididas em oito regiões esportivas do Estado. Atletas de 40 municípios irão disputar 23 modalidades. Americana faz parte da 4ª região esportiva (Campinas, Rio Claro e São João da Boa Vista) e vai competir na cidade de Mococa, entre os dias 3 e 12 de julho.

Americana estará representada em Mococa nas seguintes modalidades: atletismo feminino e masculino (individual), badminton masculino (individual), basquete feminino e masculino, biribol masculino (equipe), ciclismo feminino e masculino (individual), damas feminino e masculino (equipe), futebol masculino, futsal masculino, ginástica rítmica feminina (individual), handebol masculino e feminino, judô masculino (individual), karatê feminino e masculino (individual), malha misto (equipe), natação feminino e masculino (individual), tênis feminino e masculino (equipe), tênis de mesa feminino e masculino (equipe), vôlei de praia feminino (equipe), vôlei feminino e masculino e xadrez masculino (equipe).

Atletas do Time SP registram recordes

Na última semana, o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, equipamento esportivo da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, foi palco de competições nacionais de atletismo, as últimas antes do Mundial de Paris. Atletas do Time São Paulo Paralímpico, equipe criada e patrocinada pela pasta estadual, disputaram o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Atletismo, de 14 a 17 de junho, e o Desafio de Atletismo CPB/CBAt, no último dia 18. O Campeonato teve participação de 612 atletas de todo o país, sendo 41 do Time São Paulo.

A atleta paralímpica Beth Gomes, um dos nomes do Time, estabeleceu novos recordes mundiais, sendo um deles na prova de lançamento de disco na categoria F53 (cadeirantes), lançando o equipamento a 16,80m e superando a ucraniana Iana Lebiedieva, que em novembro de 2019 lançou 16,26m em Dubai. Também ultrapassou a marca do arremesso de peso ao lançar 7,16m (o recorde anterior era da neozelandesa Smith Cristeen, com 5,88m alcançados na Alemanha, em 1994) e também teve destaque no lançamento de dardo, com 13,59 (o recorde na categoria é da própria atleta: 13,89m). Além de Beth, outro atleta a bater um recorde foi o paulista Samuel Oliveira Conceição, que atingiu a melhor marca no salto triplo, pela classe T20 (deficiência intelectual), ao saltar 13,40m, ultrapassando os 12,57m atingidos pelo argentino Omar Villamarin em 2017, em Londres. Outro destaque ficou por conta de Matheus de Lima, batendo 11s65 nos 100m pela classe T44 (deficiência dos membros inferiores), superando a marca anterior de 11,67, obtida por ele próprio no ano passado.

