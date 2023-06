Americana. Aprovada LDO 2024

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram

com dezoito votos favoráveis e uma ausência em primeira discussão, durante sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (20), o projeto de lei nº 57/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2024.

O Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ele traça os princípios fundamentais que deverão ser observados na elaboração do orçamento para 2024. A LDO deve respeitar as limitações estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir que nenhuma área do município fique sem receber recursos.

Os vereadores apresentaram 438 emendas à LDO 2024. As emendas são sugestões de obras, projetos e ações para a programação de investimentos e destinação de recursos da prefeitura. Todas foram aprovadas por unanimidade.

O projeto será discutido e votado pelos vereadores em redação final, durante a sessão extraordinária a ser realizada na quinta-feira (22), às 9h30.

Dr. Daniel pede informações sobre realização de cirurgias de vesícula na rede pública de saúde

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre tempo de espera e realização de cirurgias de vesícula na rede pública de saúde.

No documento o parlamentar explica que as cirurgias têm uma importância significativa na área da saúde, podendo resultar em complicações graves para os pacientes caso não sejam realizadas a tempo. “As cirurgias de vesícula desempenham um papel essencial no tratamento de doenças vesiculares, proporcionando alívio dos sintomas, prevenindo complicações e promovendo o bem-estar e a saúde dos pacientes”, aponta.

No requerimento, Dr. Daniel pergunta quantas pessoas estão atualmente aguardando para realizar cirurgia de vesícula no município; qual a previsão de tempo médio de espera para realização dessas cirurgias; quais as medidas adotadas pela prefeitura para reduzir a fila de espera e garantir o acesso dos pacientes a esse procedimento; e se existe algum planejamento específico para aumentar a capacidade de realização de cirurgias.

Ainda no documento, Dr. Daniel pede relatório atualizado contendo informações detalhadas sobre a quantidade de cirurgias de vesícula realizadas nos últimos doze meses e a taxa de sucesso dos procedimentos. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de quarta-feira (26). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Em resposta a requerimento de Silvio Dourado, prefeitura informa contratação de psicólogos nos próximos meses

O vereador Silvio Dourado (PL) recebeu um ofício da prefeitura de Americana em resposta a um requerimento de sua autoria em que pediu informações sobre a disponibilidade de profissionais psicólogos nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS do município.

No ofício, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane Munhoz, informa que atualmente existem profissionais atendendo nos CRAS São Manoel, Praia Azul, Mathiensen e Jardim Nossa Senhora Aparecida. Contudo, os CRAS do São Jerônimo e Guanabara não possuem psicólogos para atendimento. Ainda de acordo com a secretária, existe a previsão de contratação para os próximos meses, porém sem data definida.

“Os profissionais de psicologia atuando nos CRAS são de suma importância para atender à população. Lamentamos não termos ainda uma previsão concreta dessa contratação conforme a resposta ao requerimento, pois a demanda pelo serviço vem aumentando constantemente”, enfatizou o vereador.

