A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), executa diariamente melhorias no asfalto em diversos pontos da cidade. Nos últimos dias, as equipes realizaram o serviço de tapa-buraco no Jardim Guanabara, Jardim São Vito, Antônio Zanaga, São Manoel e outros bairros do município. O objetivo é garantir melhores condições aos motoristas que trafegam por essas localidades.

Os trabalhos abrangeram as ruas da Gávea, do Botafogo, da Urca, do Jacarepaguá, do Leblon e da Marambaia, no Jardim Guanabara; Rua João Bernestein, no São Vito; ruas Catulo da Paixão Cearense, Ribeiro Couto e Xico Santeiro, no Antônio Zanaga; Rua Emílio Giordano, no São Manoel; Rua da Esperança, no Jardim da Paz; Avenida Brasil e cruzamento da Rua Júlio Prestes com a Rua Fortunato Faraone, na região central; cruzamento da Rua dos Antúrios com a Avenida de Cillo, na Cidade Jardim; entre outras vias.

Asfalto tapa buraco

“Estamos empenhados em manter a malha viária da cidade em boas condições e garantir mais segurança para quem circula pelas nossas ruas. O serviço de tapa-buraco é uma ação constante e necessária, que acompanha as demandas do município e os pedidos dos moradores. Seguimos atuando com planejamento e agilidade para atender todas as regiões”, pontuou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Esse trabalho é feito todos os dias em diferentes regiões do município, de acordo com as demandas identificadas pelas equipes da Sosu e também por solicitações da população.

