Teatro Municipal de Americana recebe reforma em camarins, auditório e sala de imprensa

Começaram, na segunda-feira (14), as obras de revitalização e promoção de acessibilidade nos camarins do Teatro Municipal Lulu Benencase, vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. Sala de imprensa, banheiros e plateia do espaço cultural também receberão melhorias para qualificar a recepção aos frequentadores. Em 2024, o Teatro Municipal Lulu Benencase registrou um público total de 58.779 espectadores em 160 atrações, das quais 30 foram gratuitas.

As obras nos camarins e banheiros incluem a remoção e substituição do revestimento cerâmico, com instalação de novo piso, e substituição dos sistema de iluminação com lâmpadas fluorescentes por LED, promovendo maior economia de energia, mais durabilidade e melhor qualidade de luz nos ambientes. O hall espelhado também ganhará novo piso com a remoção do revestimento cerâmico atual e os camarins passarão a contar com plataforma elevatória de acessibilidade para PCDs (Pessoas Com Deficiência) e/ou mobilidade reduzida.

Reforma

A sala de imprensa do Teatro será completamente reformada com a remoção do piso e pintura existentes, execução de nova pintura e instalação de revestimentos e de equipamentos sanitários, incluindo bacia e lavatório, além de nova iluminação em LED.

Na plateia, o forro em placas ou tiras apoiadas será substituído por 59 m² de painéis acústicos, indicados para aplicações em espaços com grande fluxo de público.

As obras são fruto de uma parceria entre a Secretaria de Cultura e Turismo e uma empresa, que doou os serviços ao município de Americana. “O prefeito Chico Sardelli sempre nos disse que ‘quem não tem recursos investe em colaboração’ e é uma alegria contar com o apoio da iniciativa privada na revitalização de um espaço cultural tão prestigiado em nossa cidade, que é o Teatro Lulu Benencase”, disse o secretário Vinicius Ghizini.

