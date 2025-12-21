Americana avança na infraestrutura viária em 2025 com melhorias em diversas regiões

Ao longo de 2025, a infraestrutura viária de Americana recebeu uma série de melhorias que proporcionaram melhores condições de tráfego e segurança para a população. As intervenções, executadas pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura, incluíram serviços de recapeamento, pavimentação, instalação de novos conjuntos semafóricos, adequações viárias, abertura de nova avenida e outros avanços.

A cidade está prestes a ganhar uma nova via, que vai interligar as avenidas Nossa Senhora de Fátima e Bandeirantes. Trata-se do prolongamento da Avenida Ricieri Covessi, que terá aproximadamente 1.100 metros de extensão e 15 metros de largura. A execução é dividida em dois trechos, sendo 650 metros realizados como contrapartida do empreendimento Residencial Vila Botanique e 450 metros construídos diretamente pela administração municipal. Os trabalhos estão na fase de pavimentação asfáltica.

Outro local que está recebendo uma nova e ampla infraestrutura é a Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II. As obras de duplicação da via, executadas como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local, encontram-se na etapa de recapeamento da pista antiga e construção da ciclovia. Os trabalhos são acompanhados pela Sosu e pela Secretaria de Planejamento.

Também este ano, a Prefeitura concluiu o maior pacote de recapeamento asfáltico da história de Americana, que revitalizou um total de 340.315,73 m² de ruas e avenidas, o equivalente a cerca de 41 campos de futebol, graças a um investimento de R$ 27,3 milhões, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli e pelo presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, junto ao Governo de São Paulo. O serviço foi realizado em diversas regiões e, juntamente com outros pacotes e intervenções pontuais, ajudou Americana a ultrapassar a marca de 1,2 milhão de m² de asfalto novo aplicado no município desde 2021, incluindo recape e pavimentação.

O asfalto novo também beneficiou os moradores dos bairros São Luiz e Campo Limpo: a Sosu executou a pavimentação da Rua Marco Campari e do trecho que liga a Rua Luiz Panaro à Rua Antônio Ortolano, dois espaços que antes eram de terra e grama e que, após décadas, passaram a contar com estrutura adequada para o fluxo de motoristas e pedestres.

“Temos trabalhado intensamente para entregar melhorias que fazem diferença no dia a dia das pessoas. Cada obra, seja uma nova avenida, um recape ou uma pavimentação, ajuda a deixar a cidade mais segura e organizada. A população sente esse resultado no trânsito, no acesso aos bairros e na qualidade das vias. Nosso compromisso é seguir avançando e cuidando bem da infraestrutura de Americana”, destaca o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Entre as obras no sistema viário de Americana, foi anunciada também a implantação de um pacote de melhorias na região da Avenida Nossa Senhora de Fátima, com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito e proporcionar mais segurança a motoristas e pedestres. As intervenções estão em andamento, por etapas, e compreendem instalação e reposicionamento de semáforos em sete cruzamentos da avenida; recapeamento, prolongamento e pavimentação de vias; alterações de sentido; novos acessos; e remodelação na Avenida da Saúde. Os avanços fazem parte das ações estabelecidas no Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) para instalação do Americana Shopping.

Outra intervenção para melhorar o tráfego em Americana foi a instalação de um novo conjunto semafórico no cruzamento da Avenida Comendador Thomaz Fortunato com as ruas Adalberto Panzan e Doutor Sahid Maluf, na Chácara Letônia. O local, que serve como acesso à região da Praia dos Namorados, recebeu também melhorias no asfalto e nova sinalização de solo.

Novos semáforos foram instalados, também, no cruzamento das avenidas Afonso Pansan e Paschoal Ardito, na região do Portal Princesa Tecelã, como parte das obras de ampliação de um trecho da Avenida Afonso Pansan, que incluíram construção de guias e sarjetas, pavimentação da faixa de alargamento, recapeamento e sinalização viária.

“Essas melhorias no sistema viário são fundamentais para garantir mais fluidez e segurança no trânsito. A instalação de novos semáforos, ajustes de circulação e melhorias no pavimento são ações planejadas para atender o crescimento e desenvolvimento da cidade. Estamos acompanhando cada etapa para que os resultados cheguem rápido e de forma eficiente para motoristas e pedestres”, ressalta o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

Além dessas intervenções, a Prefeitura também executa, de forma contínua, durante todo o ano, uma série de serviços essenciais em todas as regiões da cidade, como tapa-buracos, manutenções de sarjetas, melhorias de drenagem, limpeza de vias e reforço das sinalizações. Essas ações têm impacto direto no dia a dia da população, garantindo mais segurança e melhor mobilidade urbana. Todos os investimentos contribuem para uma cidade mais organizada, acessível e preparada para o crescimento.

