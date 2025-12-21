Corinthians joga hoje no Rio em busca da Redenção

O Corinthians joga na noite deste domingo para ser campeão da Copa do Brasil 2025 contra o Vasco da Gama. O jogo acontece este domingo (21), às 18h, no Maracanã com transmissão na TV aberta (Globo), na internet (GE) e na TV Paga (PrimeVídeo e SporTV).

O jogo da ida terminou 0 a 0 com o Vasco jogando até melhor que o Timão. Jogadores e técnico do time paulista admitiram que não apresentaram futebol para vencer o jogo.

A partida de hoje representa o final da temporada do futebol brasileiro e quem vencer recebe 70 milhões de reais.

Corinthians melhor no retrospecto

No retrospecto entre as equipes em duelos eliminatórios, a vantagem é toda corinthiana, tendo avançado em todas as oportunidades, seja em Copa do Brasil, Libertadores ou Mundial de Clubes.

Em confrontos gerais, a equipe de Itaquera também vence. Entre eles, foram disputadas 130 partidas, com 57 vitórias do Corinthians e 198 gols, enquanto o Vasco venceu 36, anotando 170 gols. Apesar do desequilíbrio histórico no confronto, com o domínio do Timão, nos duelos no Maracanã, há equilíbrio, com nove vitórias para cada lado e quatro empates.